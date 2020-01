Segregata e minacciata dal marito e dal cognato: entrambi arrestati (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’incubo di una donna indiana di Latina sembra essere giunto alla fine. Questa infatti ha denunciato di essere stata Segregata e ripetutamente molestata dal marito e dal cognato. I due la minacciavano con immagini scabrose fatte a sua insaputa. entrambi ora sono agli arresti domiciliari. Raggiunge il marito in Italia, ma inizia l’incubo La notizia è della mattinata di oggi e a riportarla sono numerosi quotidiani locali. La vicenda è emersa a Fondi, in provincia di Latina, dove la Polizia ha ricevuto la denuncia di una donna indiana verso il marito e il cognato, ritenuti colpevoli di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale.L’incubo per la donna sembra iniziato da quando ha raggiunto il marito in Italia. Qui l’uomo, 44 anni, con la complicità del fratello, 45 anni, avrebbe sottoposto la donna ad un regime di paura, violenza e minacce. Ricattata con immagini ... Leggi la notizia su thesocialpost

Segregata minacciata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Segregata minacciata