Scoperto il gruppo di vulcani più grande del mondo con più di 100 crateri (Di giovedì 9 gennaio 2020) Formato da crateri difficili da identificare. Ma il gruppo vulcanico più grande del mondo è stato Scoperto ed è costituito da 116 vulcani ciascuno con un diametro del cratere di oltre 50 metri. Si trova nella Regione Autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale. Il ritrovamento è stato effettuato dal gruppo del professor Ding Yi dell’Università di Geoscienze dell’Hebei, a quanto reso noto da un articolo dell’ultimo numero di Geological Review. Il cratere vulcanico di Maar, ha dichiarato Ding, è il più grande del mondo in termini di dimensioni e integrità. Il gruppo vulcanico nella parte settentrionale della contea di Zhuozi, in Mongolia Interna, ha più di 100 crateri nel raggio di 180 chilometri quadrati, per lo più di 100-400 metri di diametro. A differenza dei comuni crateri conici al di sopra del suolo, i vulcani Maar sono un gruppo di crateri larghi e poco profondi in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

carlaruocco1 : Grandissimo orgoglio per il risultato raggiunto dal gruppo di ricerca che ha scoperto il pianeta simile alla Terra.… - fattoquotidiano : Scoperto il gruppo di vulcani più grande del mondo con più di 100 crateri - Noovyis : (Scoperto il gruppo di vulcani più grande del mondo con più di 100 crateri) Playhitmusic - -