Roma Summer Fest, 28 giugno arriva Woodkid (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Domenica 28 giugno, all’Auditorium Parco della Musica, arriva Yoan Lemoine, aka Woodkid, con il suo secondo album in studio. Un altro artista che si aggiunge al cartellone del Roma Summer Fest. “Negli scorsi 5 anni ho lavorato in segreto al mio secondo album”. È questo il messaggio lasciato dall’artista francese per annunciare l’uscita del suo secondo album in studio prevista per il 2020. Woodkid e’ il nome d’arte sotto il quale si cela il parigino Yoan Lemoine. Music video director, graphic designer e compositore studia animazione all’ Emile Cohl School laureandosi a pieni voti. Terminati gli studi inizia quindi una serie di importanti collaborazioni, con Luc Besson alla creazione del film animato “Arthur e il popolo dei Minimei”, con Sofia Coppola per il film “Marie Antoinette” e dirige i videoclip di ... Leggi la notizia su romadailynews

beren03b : RT @clefox: A me invece Roma piace moltissimo: è una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. ovvero La dol… - AERREFASHION : Dallo Studio 1 di ROMA le selezioni musicali di DELTA RADIO ROMA dirette e condotte da Romano Tiberio VI aug… -