Quanto dura un rapporto sessuale? La media vi sconvolgerà (Di giovedì 9 gennaio 2020) Siate sincere: almeno una volta nella vita vi siete chieste se i vostri rapporti sessuali durano il giusto tempo. Ovviamente non sono sempre uguali, le variabili sono tante e spesso il tempo e la durata delle prestazioni può variare. Ma in media i vostri rapporti sessuali durano abbastanza? Qual è la durata ideale di un rapporto? Niente panico perchè per rispondere a queste domande ci ha pensato la scienza. Quanto dura un rapporto completo? Solo 5 minuti! Partiamo da una premessa importante: un rapporto di coppia è sempre complicato. Non bisogna pensare che la vita vera sia come una pagina delle Cinquanta Sfumature di Grigio, perchè non è così. In gioco ci sono tantissimi fattori che possono complicare o diversificare il sesso tra due amanti. Però una domanda sorge spesso spontanea anche nelle coppie più affiatate: durate abbastanza? Secondo Cosmopolitan la risposta è chiara e ... Leggi la notizia su velvetgossip

