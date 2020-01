Pago e Serena Enardu, Colpo di Scena al GF Vip! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pago sarà uno dei 19 concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip, durante un’intervista rilasciata prima di entrare però ha annunciato anche un clamoroso retroScena sul suo rapporto con l’ex Serena Enardu. Ecco cosa ha dichiarato il cantautore. Il Grande Fratello Vip è iniziato, e prima di varcare la famosa porta rossa i 19 concorrenti hanno rilasciato delle interviste in cui hanno dichiarato cosa si attendono da questa esperienza ed il loro stato d’amino. Tra questi anche Pago ha rilasciato delle interviste sul GF vip, dove tra le altre cose ha parlato anche di Serena Enardu, rivelando un Colpo di Scena. Nello specifico il cantautore ha dichiarato di non averla ancora dimenticata e di non avere il cuore libero. Il cantautore e l’ex tronista sono stati insieme per ben nove anni poi hanno deciso di mettere il loro amore alla prova a Temptation ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

