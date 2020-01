Nicole Kidman e Melissa McCarthy nella miniserie Nine Perfect Strangers - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Nine Perfect Strangers, prossima miniserie tv del 2020, vedrà Nicole Kidman e Melissa McCarthy protagoniste di una storia scritta dall’autrice di Big Little Lies Nuovo interessante progetto per Nicole Kidman e Melissa McCarthy con la miniserie tv Nine Perfect Strangers, racconto basato sul libro di Liane Moriarty, già autrice di Big Little Lies. Nine Perfect Strangers, la trama La miniserie si svolgerà al Tranquillum House, un lussuoso centro benessere in cui poter rigenerarsi. A dirigere questo resort c’è Masha, affascinante donna a cui si affida Frances Welty, una delle protagoniste della storia, nonché scrittrice di romanzi rosa che sta passando un periodo difficile dopo la recente bocciatura dell’ultimo lavoro da parte del suo editore. La donna, in questo lussuoso centro benessere, farà parte di un gruppo di altre otto persone le quali, come lei, oltre a ... Leggi la notizia su ilgiornale

carolbortoloni_ : RT @cblanchett_bra: É muito talento! Nicole Kidman e Cate Blanchett. - cblanchett_bra : É muito talento! Nicole Kidman e Cate Blanchett. -