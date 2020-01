Napoli Inter: le difficoltà nel leggere i movimenti di Insigne (Di giovedì 9 gennaio 2020) Insigne è stato tra i giocatori più pericolosi in Napoli-Inter. I nerazzurri non sempre hanno letto bene i suoi movimenti tra le linee Nonostante la scarsa incisività al momento del tiro, Insigne è stato il principale generatore di occasioni in Napoli-Inter. I 5 passaggi chiave lo confermano. L’Inter ha faticato a leggere i suoi movimenti nelle transizioni difensive, con le marcature preventive che non funzionavano ottimamente. Un esempio nella slide sopra. Tutti e 3 i centrocampisti dell’Inter molto alti, Insigne – che parte da una posizione defilata – entra dentro al campo. Nessun difensore è pronto ad accorciare su di lui. Sono state tra le poche imperfezioni della partita dei nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

