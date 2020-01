Messina: sequestro di beni per 10 milioni di euro a imprenditore vertice di un clan mafioso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mafia: la Guardia di Finanza sequestra beni per 10 milioni di euro. Nei guai La Valle, figura di spicco di un clan mafioso messinese L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Messina, è stata condotta nell’ambito del gioco e delle scommesse d’azzardo. Il sequestro, effettuato ai danni di un imprenditore della città, tale Domenico La Valle, interesserebbe … L'articolo Messina: sequestro di beni per 10 milioni di euro a imprenditore vertice di un clan mafioso NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

