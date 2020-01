Marco Tullio Giordana inaugura il Sudestival 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un omaggio a Marco Tullio Giordana, al suo cinema civile, di denuncia e alla sua attività di scrittore per l'inaugurazione della 21/ma edizione del Sudestival dedicata al ventennale de I cento passi. Al via domani 10 gennaio Sudestival 2019 - Il Festival lungo un inverno, con un omaggio a Marco Tullio Giordana inapertura. Quest'anno la manifestazione inaugurerà la sua 21/ma edizione e come di consueto si articolerà nell'arco di 10 weekend, dal 10 gennaio al 13 marzo 2020, nella suggestiva città di Monopoli. Il festival, organizzato dall'Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma, rappresenta ormai un appuntamento fisso e una vetrina importante per il cinema di qualità italiano e per gli esordi. Opere prime e seconde, documentari, cortometraggi in concorso, di cui molte anteprime regionali e première. E, a fare ... Leggi la notizia su movieplayer

