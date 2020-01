Mali, missili contro base delle Nazioni Unite | Sei feriti gravi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attacco missilistico contro una base delle Nazioni Unite nella regione settentrionale di Kidal, nel Mali. Il bilancio, in aggiornamento, parla di 20 feriti, di cui sei in gravi condizioni. E’ di venti feriti il bilancio dell’attacco missilistico avvenuto in Mali contro una base delle Nazioni Unite. L’offensiva è stata portata avanti questa mattina. Secondo quanto si apprende da … L'articolo Mali, missili contro base delle Nazioni Unite Sei feriti gravi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

orsa_tatiana1 : RT @andreasso1951: Mali, missili contro la base delle Nazioni Unite: 18 caschi blu tra i 20 feriti. Sei sono gravi - Il Fatto Quotidiano -… - Fratzen13 : RT @andreasso1951: Mali, missili contro la base delle Nazioni Unite: 18 caschi blu tra i 20 feriti. Sei sono gravi - Il Fatto Quotidiano -… - kolemicos : RT @andreasso1951: Mali, missili contro la base delle Nazioni Unite: 18 caschi blu tra i 20 feriti. Sei sono gravi - Il Fatto Quotidiano -… -