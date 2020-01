M5s | Di Maio lancia il cronoprogramma di governo | “Prepariamolo con gruppo di lavoro

M5s - attacco a Di Maio e Rousseau : documento dei senatori. De Toma e Silvestri al Misto : Un attacco al doppio incarico di Luigi Di Maio e un altro, ancora più netto, alla piattaforma Rousseau. Il tutto contenuto in un documento presentato all'assemblea dei senatori. Tre pagine...

Luigi Di Maio - i senatori M5s chiedono la separazione delle cariche e di togliere Rousseau a Casaleggio : Nuovo terremoto in casa Movimento 5 Stelle. I senatori hanno prodotto un documento che si articola in 5 punti e chiede una nuova organizzazione interna. La premessa è che il documento non rappresenta un atto di sfiducia verso nessuno e non muta il sostegno incondizionato all'alleanza giallorossa, ma

Il documento dei senatori M5s contro Casaleggio e Di Maio : “Rousseau ambiguo - basta capo politico” : Alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato un documento nel quale chiedono una serie di importanti cambiamenti ai vertici. Si inizia dalle critiche alla piattaforma Rousseau e si passa alla richiesta di istituire un organo collegiale eletto al posto del capo politico. Pur elogiando l'operato di Luigi Di Maio, i senatori chiedono anche di mettere fine ai doppi incarichi (al governo e all'interno del M5s).Continua a leggere

M5s - lasciano altri tre deputati. I senatori : «Di Maio ceda il timone» : «Al rientro in Italia, Luigi avrà a che fare con un altro teatro di guerra: quello del M5S». La battuta (non originalissima) circolava ieri con una certa insistenza tra i...

M5s - il retroscena : “Di Maio darà le dimissioni da capo politico a fine febbraio” : M5S, il retroscena: “Di Maio darà le dimissioni da capo politico a fine febbraio” Il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio sta pensando a dare le dimissioni da capo politico M5S? A ipotizzare questo scenario è un retroscena firmato da Salvatore Merlo e pubblicato sul Foglio. Di Maio – che terrebbe per sé l’incarico di ministro degli Esteri – starebbe pianificando il passo indietro per la fine del mese ...

La partita a scacchi del piccioneM5s - l'esempio sbagliato di Di Maio : Chi ha sostituito la cultura del MoVimento con quella del piccione? Chi ha dato l’esempio sbagliato nel tempo? Luigi Di Maio e non da solo Segui su affaritaliani.it

M5s espulsioni per chi non restituisce : la marcia indietro di Di Maio : M5S espulsioni, alla fine Di Maio ha fatto marcia indietro. Nessuna ci sarà per il momento nessuna espulsione per i deputati e senatori M5S non in regola con i rimborsi al Movimento. Il collegio dei Probiviri si limiterà ad inviare una comunicazione di “messa in mora” a chi non è in regola, dando dieci giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Insomma, la paura della “diaspora” ha fatto cambiare idea ai ...

DiMartedì - Travaglio "licenzia" Di Maio : "Leader debole - qual è la causa della crisi del M5s" : Il problema del Movimento 5 Stelle? È Luigi Di Maio. Lo dice così, brutalmente, Marco Travaglio, e il suo non è un parere da poco visto che il Fatto quotidiano è il giornale di riferimento per il mondo grillino. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Travaglio definisce il capo dei 5 Stelle un "lead

Lorenzo Fioramonti attacca il M5s : "Il dissenso non è ammesso : o esci o taci" - bordata su Luigi Di Maio : Lorenzo Fioramonti, ora che ha dato le dimissioni da ministro dell'Istruzione e dal Movimento 5 stelle, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Nei 5S il dissenso non è ammesso: o taci o esci. Ora torno ai temi dell'ambiente", dice in una intervista a La Repubblica. L'ex ministro, 42 anni, rimpro

Santi Cappellani - addio al M5s : bruciato Di Maio - anticipa l'espulsione. Il Misto diventa 'partito Conte' : Santi Cappellani lascia il Movimento 5 Stelle per iscriversi al gruppo Misto, che ormai potrebbe crearsi un proprio partito per quanta gente sta raccogliendo. Il deputato fuoriuscito dai grillini ha probabilmente anticipato i tempi, dato che sono attese le decisioni dei probiviri e l'assemblea congi

Dall’ex M5s Fattori freccia avvelenata su Di Maio : «I soldi delle restituzioni? 4 milioni su un conto intestato anche a lui» : La senatrice Elena Fattori, ex combattiva dissidente del M5S, che nello scorso novembre ha lasciato il movimento per approdare al Gruppo Misto, torna all’attacco dei vertici del suo ex gruppo su un tema molto scottante come quello delle restituzioni dei parlamentari. E soprattutto sulle modalità con cui vengono raccolti questi fondi. «”Mollate il malloppo”: molti fan dicono questo ai parlamentari 5 stelle. Ma in realtà il ...

Paolo Becchi svela l'epurazione di Di Maio : "M5s - ora dieci espulsi e 15 sospesi" - un nome clamoroso : Questione di ore: il Movimento 5 Stelle sta per perdere altri pezzi, pesantissimi. È Paolo Becchi, su Twitter, a svelare cosa bolle in pentola alla Casaleggio Associati: "Dopo Paragone - scrive l'editorialista di Libero, ex ideologo dei 5 Stelle delle origini - tra oggi e domani una decina di nuovi

Ora Di Maio pensa alle dimissioni da capo politico del M5s : Roma. Conte a sinistra e Dibba a destra, circondato da uno stuolo di mezzi leader che vogliono fagli le scarpe, da Fico e da Morra, da Fioramonti e da Taverna, attorcigliato com’è nel garbuglio litigioso del M5s, ecco che Luigi Di Maio un po’ fa spallucce e un po’, ogni tanto, dice ai suoi: “Alla fi

M5s - Paragone sfida Di Maio : “Fai votare agli iscritti su Rousseau la mia espulsione” : Il senatore espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle ha sfidato Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook: "Perché non chiediamo agli iscritti cosa pensano della mia espulsione? Hai forse paura della trasparenza? Il codice etico dà ragione a me”. Paragone è stato espulso per non aver votato la legge di bilancio.Continua a leggere