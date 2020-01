L'Ultimo dei Mohicani: il romanzo diventa una serie tv per HBO Max (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il romanzo L'Ultimo dei Mohicani, già arrivato sul grande schermo diverse volte, diventerà una serie tv che sarà disponibile in streaming su HBO Max. L'Ultimo dei Mohicani, romanzo d'avventura scritto da James Fenimore Cooper nel 1826, arriverà in streaming su HBO Max come nuova serie tv, diretta da Nicole Kassell, che ha lavorato recentemente a Watchmen, e con una sceneggiatura di Cary Joji Fukunaga e Nick Osborne. Come conferma The Hollywood Reporter, HBO Max, la nuova piattaforma streaming del colosso americano WarnerMedia, ha ordinato una nuova rivisitazione della storia del giovane mohicano Uncas, figlio di Chingachgook, che si innamora di Cora, la figlia di razza mista del comandante inglese Munro, ambientata durante la guerra dei sette anni tra francesi e inglesi in Nord America. ... Leggi la notizia su movieplayer

