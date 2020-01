LIVE Bulgaria-Germania 1-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: quarto parziale estremamente equilibrato (14-15) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-19 Primo tempo spettacolare di Bohme. 18-18 Grozer appoggia la palla sul muro, la copertura tedesca è inchiodata e la palla finisce al suolo. 17-18 Out il servizio di Atanasov. 17-17 Mani-out di Sokolov, parità! 16-17 Pallonetto spinto di Sokolov, che ha sfruttato il muro scomposto di Grozer. 15-17 Risponde presente Bohme, ma qui il merito è di Kampa, che ha spiazzato tutti in ricostruzione. 15-16 In campo la sette di Yosifov, che continua a macinare punti. 14-16 Penchev ha avuto la palla della parità, ma è stato brutalmente murato da Krick. 14-15 Muro di Yosifov su Krick, incredibile la Bulgaria è di nuovo lì! La fase break dei Verdi sta funzionando alla grande. 13-15 Brutto errore di Kaliberda, che cicca completamente la palla. 12-15 Non passa il servizio di Fromm. 11-15 Pallonetto estremamente intelligente di Kaliberda, +4 ... Leggi la notizia su oasport

