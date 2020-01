Iran, l’aereo è stato abbattuto da due missili e ci sono le prove: l’Intelligence Usa ha visto i radar di Teheran puntati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ci sono prove secondo le quali un missile Iraniano ha abbattuto ieri l’aereo di linea ucraino precipitato nei pressi di Teheran. L’attacco, però, potrebbe essere involontario. E’ quanto dichiarato dal primo ministro canadese, Justin Trudeau. Sul volo PS752 dell’Ukrainian International Airlines, decollato alle 6.12 ora di Teheran e diretto a Kiev, c’erano a bordo 176 persone, tutte morte. Si tratta di 82 Iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afgani, 3 britannici e 3 tedeschi. “Abbiamo intelligence proveniente da più fonti, inclusi i nostri alleati e i nostri stessi servizi segreti. Le prove indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile terra-aria Iraniano”, ha detto Trudeau in una conferenza stampa a Ottawa. “Questo potrebbe essere stato involontario. Questa nuova informazione rafforza la necessità di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

