Infortunio Harry Kane: l’attaccante inglese dovrà essere operato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Harry Kane sarà operato per rimediare all’Infortunio al tendine del ginocchio, il rientro è previsto per aprile in vista dell’Europeo Il Tottenham dovrà fare a meno di Harry Kane a causa dell’Infortunio subito al tendine del ginocchio sinistro, fratturato il primo gennaio nella sfida con il Southampton. Il club ha comunicato che l’attaccante si sottoporrà a un’operazione. Il rientro in allenamento è previsto per aprile, per poi puntare al recupero completo in vista del campionato europeo. Il Tottenham è attualmente al sesto posto in Premier League, a meno 28 dalla capolista. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Mediagol : Tottenham, tegola per Josè Mourinho: infortunio al ginocchio per Harry Kane, ecco quando tornerà… - PremierShowIT : ?? Harry Kane dovrà operarsi al ginocchio per l'infortunio subito contro il Southampton. Il centravanti degli Spurs… - GenovaOn : ROTTURA: Il Tottenham conferma che l'infortunio di Harry Kane lo escluderà fino ad aprile dopo l'intervento chirurg… -