Il muro della gentilezza arriva a Milano | coperte | cappotti e libri per i bisognosi

Il muro della gentilezza a Milano: cappotti e sciarpe da lasciare a chi ne ha bisogno Non solo Catania, il "muro della gentilezza" approda anche a Milano. Prendersi cura di chi ha bisogno lasciando coperte, sciarpe, cappotti, scarpe e tutto ciò che può far comodo a chi non ha niente per proteggersi dal freddo verrà agevolato dall'iniziativa del collettivo "Tempio del futuro perduto". A pochi passi dalla Fabbrica del Vapore, a via Luigi Nono, è nato il "muro della gentilezza", una parete dove è possibile appendere indumenti che non si usano più e metterli a disposizione dei più bisognosi. Ma il muro della gentilezza nasce come punto di scambio per tutti, aperto giorno e notte e che mette a disposizione cappotti, sciarpe, cappelli, maglioni, stivali, persino libri, cuscini, spazzolini.

