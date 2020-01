Harry e Meghan, tolte le loro statue da Madame Tussauds (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo il “divorzio” di Harry e Meghan dalla famiglia Reale britannica, le statue dei due duchi al museo Tussauds sono state spostate rispetto a quelle della Regina e dei due duchi di Cambridge. Le statue di Harry e Meghan La decisione di Harry e Meghan Markle di rinunciare ai privilegi da reali ha colto di sorpresa tutti, compresi i curatori del museo Tussauds di Londra che per il momento hanno preferito semplicemente “allontanare” le statue dei due duchi del Sussex rispetto a quelle del resto della Famiglia Reale. “I personaggi di Harry e Meghan non saranno più nel nostro set Famiglia Reale”, ha fatto sapere il manager del museo, che ha anche aggiunto che, per il momento, i due non avranno un ubicazione fissa. I due duchi hanno comunicato il loro “divorzio” dalla famiglia Reale con un comunicato che è stato diffuso anche sulla loro ... Leggi la notizia su notizie

IlContiAndrea : Non mi stupisco della decisione di #Harry e #Meghan. Lei potrà tornare a fare l’attrice, lui a portare avanti le at… - Agenzia_Ansa : Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Buckingham Palace conferma. Divideranno il loro tempo fra Regno e N… - antoguerrera : +++ Buckingham Palace conferma! Meghan e Harry si trasferiscono in CANADA, promettono di diventare “indipendenti a… -