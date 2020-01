Don Matteo 12, diretta prima puntata: Spoleto deserta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Parte oggi, 9 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 12, la storica fiction che proprio quest'anno compie vent'anni (la prima puntata andò in onda il 7 gennaio 2000). Al timone, come sempre, Terence Hill nei panni del parroco investigatore, affiancato dal cast storico, composto da Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo), ma anche dai personaggi conosciuti nella stagione scorsa, come il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), oltre a numerose guest-star. I nuovi personaggi di Don Matteo 12 In arrivo nuovi personaggi, che si affiancano a quelli già noti al pubblico Don Matteo 12, diretta prima puntata: Spoleto deserta pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2020 21:23. Leggi la notizia su blogo

