Dalle auto elettriche a The Big Bang Theory: la cultura pop ha riscoperto e celebra Nikola Tesla (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un personaggio controverso, un genio che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: era questo Nikola Tesla, protagonista a Milano con la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado ed ospitata presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate. La mostra, che resterà aperta fino al 15 marzo 2020, ha accolto fino ad oggi 75.000 mila visitatori – registrando durante le festività flussi oltre le aspettative – e oltre 1.100 scuole hanno prenotato il tour guidato. Il 90% dei visitatori, si spiega in una nota, “ha ammesso di ignorare gran parte delle invenzioni di Tesla: uno scienziato visionario che con le sue idee ha precorso i tempi, permettendo di aprire strade infinite verso le innovazioni e le modernità del Ventunesimo secolo. Nonostante le sue opere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

rosalbapereira1 : Australia in fiamme, l’auto è piena di koala: così i due amici provano a salvare gli animali dalle fiamme… - Lu_Sangiovanni : RT @Sicur_Ambiente: Comfort e #IntelligenzaArtificiale sono tra le parole chiave delle novità del settore #Automotive presentate al #CES202… - Salvatoremereu3 : RT @CrisciGloria: Australia, koala terrorizzati dalle fiamme salvati in un'auto: il che commuove il web -