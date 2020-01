Dakar 2020, Carlos Sainz: “Sono cauto, le differenze sono minime. Duello con Al-Attiyah fino alla fine” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Carlos Sainz ha vinto la quinta tappa della Dakar 2020 e ha rafforzato il suo primo posto nella classifica generale del prestigioso Rally Raid, l’eterno spagnolo può infatti vantare un vantaggio di 5’59” sul qatarino Nasser Al-Attiyah e 17’53” su Stéphane Peterhansel. Si tratta di un discreto margine quando ci avviciniamo al giro di boa dell’avventura in Arabia Saudita ma il 57enne è ancora molto cauto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Marca: “sono ancora molto cauto perché le differenze sono minime, non soltanto con Al-Attiyah ma anche con Peterhansel. Ora affronteremo un tipo di terreno completamente diverso caratterizzato dalle dune e non abbiamo idea di come si comporterà la Toyota. Oggi ho forato all’inizio ma poi abbiamo preso un buon ritmo, nell’ultima parte del tracciato c’era molta sabbia e ... Leggi la notizia su oasport

