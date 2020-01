Da oggi ESSEREMME, di Stefano Vona Bianchini al Teatro Basilica (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sarà in scena al Teatro Basilica dal 9 al 12 gennaio, lo spettacolo – finalista al premio scenario 2017 – ESSEREMME, scritto e diretto da Stefano Vona Bianchini; protagonisti: Simone Corbisiero, Valeria Romanelli, Giorgio Squilloni e Stefano Vona Bianchini. Commedia nera a tratti sanguinaria ESSEREMME affronta il complicato rapporto tra due fratelli gemelli, Esse ed Emme, attraverso un triplo incubo che i due condividono dal salotto della casa natale con uno sfondo ricorrente: l’uccisione dei genitori. Con i due gemelli, una coppia di vicini viene coinvolta nella vicenda in quanto testimoni inconsapevoli dell’orrendo delitto… addormentati sul divano di fronte alla TV accesa che ancora canta, nell’oscurità della notte, i due fratelli sognano di un Regno lontano e sconosciuto nel quale loro, come due principi reali alla morte del Re, danno vita ad uno scontro che li porterà a macchiarsi ... Leggi la notizia su romadailynews

