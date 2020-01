Da Chi l’ha visto nessun appello della madre di Luigi Favoloso dopo la scomparsa. troppo stressata per andare su Rai 3 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda l’8 gennaio 2020, Federica Sciarelli ha dato spazio alla vicenda di Luigi Mario Favoloso, l’imprenditore napoletano scomparso dal 29 dicembre 2019. Ha subito spiegato che, a differenza di altre conduttrici che hanno seguito il caso, lei ha delle lacune non bazzicando nel mondo dello spettacolo ma a noi ci è sembrata essere molto molto informata. La Sciarelli fa subito capire che questa scomparsa è particolare ma che il programma se ne occupa in quanto c’è una denuncia di scomparsa. IL CASO Luigi MARIO Favoloso SBARCA A CHI L’HA visto: LE ULTIME NOTIZIE La conduttrice racconta quindi che Luigi Mario Favoloso dopo aver lasciato Milano è arrivato a Torre del Greco dalla sua famiglia. Il 29 dicembre di lui si perdono le tracce. Ma il giornalista Giuseppe Pizzo che sta seguendo il caso, ha anche due novità di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

