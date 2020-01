Crisi Iran, il ruolo della Santa Sede e i rapporti con la Siria e gli sciiti (Di giovedì 9 gennaio 2020) La diplomazia vaticana, ufficiale e non – si pensi a tutti gli incontri promossi dalla Comunità di Sant’Egidio - è sempre stata molto attenta al mondo sciita. Questo pontificato (ma anche quello precedente) ha visto canali di dialogo molto intensi con Teheran, culminato nella visita di quattro anni in Vaticano del presidente Hassan Rohani Leggi la notizia su ilsole24ore

riotta : Trump e Iran provano oggi a raffreddare la crisi, ma sui media italiani il tentativo non viene registrato e si rest… - FerdiGiugliano : L’Italia arriva alla crisi Iran-USA con Di Maio ministro degli Esteri. Se per anni trascuri la formazione e la sele… - Linkiesta : In piena crisi mondiale, il capo del governo parla delle sue foto di bambino, il ministro degli Esteri rilascia int… -