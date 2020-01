Cosa faranno adesso il Principe Harry e Meghan Markle?o adesso il Principe Harry e Meghan Markle? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDi Carly LedbetterIl Duca e la Duchessa di Sussex hanno annunciato la loro intenzione di rinunciare al ruolo di membri “senior” della famiglia reale.Con una dichiarazione shock, il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che intendono rinunciare al ruolo di membri senior della famiglia reale e puntare ad altri cambiamenti importanti nella loro vita. “Dopo diversi mesi di riflessione e discussioni private, abbiamo scelto di intraprendere un cambiamento e iniziare a ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione,” comunicano il Duca e la Duchessa di Sussex dal loro profilo Instagram. “Intendiamo fare un passo indietro in quanto membri senior della Royal Family e impegnarci a diventare ... Leggi la notizia su huffingtonpost

