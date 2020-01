Banchi di sardine in un mare di antirazzismo e di laicità. O forse no. (Di giovedì 9 gennaio 2020) La nascita di un movimento che fa del contrasto al populismo e a qualunque forma più o meno subdola di fascismo il suo obbiettivo principale, e che riesce subito a ottenere un discreto successo attraverso una serie di flash mob organizzati su tutto il territorio nazionale, non può non rappresentare di per sé una buona notizia, un motivo di speranza. Speranza che nelle coscienze vi sia ancora voglia di democrazia e di uguaglianza di diritti, in una fase in cui il mondo sembra piuttosto (...) - Religione / Razzismo, laicità, , sardine Leggi la notizia su feedproxy.google

TommyBrain : RT @DiegoFusaro: Sull'attacco imperialistico Usa le sardine non hanno speso una parola. Mute come pesci, giust'appunto. Del resto, che sard… - IacobellisT : RT @DiegoFusaro: Sull'attacco imperialistico Usa le sardine non hanno speso una parola. Mute come pesci, giust'appunto. Del resto, che sard… - IevaLicia : RT @DiegoFusaro: Sull'attacco imperialistico Usa le sardine non hanno speso una parola. Mute come pesci, giust'appunto. Del resto, che sard… -