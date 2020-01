Ballando con le stelle: Samanta Togni dice addio a Milly Carlucci (Di giovedì 9 gennaio 2020) Samanta Togni fa un sorprendente annuncio: “Lascio Ballando con le stelle” Samanta Togni è una delle ballerine più amate e apprezzate di Ballando con le stelle, trasmissione molto seguita di Milly Carlucci in cui lei è presente sin dalla prima edizione, quand’era in coppia con lo scomparso Fabrizio Frizzi. In un’intervista a Gente tuttavia, Samanta Togni ha fatto un clamoroso annuncio: “Lascio Ballando con le stelle”. La ballerina ha motivato tale scelta, di cui in realtà aveva già parlato in passato, con questa dichiarazione: “Mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere.” Insomma il ruolo di insegnante le sta stretto e per questo quindi ha scelto di lasciare il programma del sabato sera di Rai 1 di Milly Carlucci. Possibile è inoltre che anche il suo ... Leggi la notizia su lanostratv

RaiUno : Stasera #3gennaio ultimo appuntamento con Mara Venier e #LaPortaDeiSogni! Ospiti di puntata @ilvolo, Lino Banfi, i… - acosmogon : Raga ma è quel kpop boy che andato viral ballando con una parrucca - sfanculin : RT @bubinoblog: 15 anni fa ieri debuttava Ballando con le stelle. 20 anni fa l'altro ieri debuttava Don Matteo. Il 2020 sarà poi l'anno dei… -