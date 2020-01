Andrea Montovoli: età, peso, altezza, carriera e vita privata del concorrente del “Grande Fratello Vip” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip iniziato mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5, che vede al timone per la prima volta Alfonso Signorini, c’è anche Andrea Montovoli, giovane attore emiliano, famoso per fiction come Provaci ancora prof e L’Ispettore Coliandro. Prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata di Italia l’affascinante 34enne ha dichiarato al settimanale “Chi”: «Amo le sfide e mi piace trovare sempre nuovi stimoli. Aspettatevi di tutto! Soprattutto perché penso che un’esperienza di questo tipo, se affrontata con la testa, ti possa far fare un viaggio dentro te stesso (un viaggio immenso!)». Non si aspetta il giovane di trovare l’anima gemella: «Non siamo ipocriti, suvvia, “amore” è una parola molto importante e grande per me, penso solo che con un’esperienza del genere si possano instaurare dei rapporti più o meno ... Leggi la notizia su urbanpost

AntoniaGuarini : @GrandeFratello Andrea montovoli un figo pazzesco ?? - Ilaria80331314 : RT @BiasiErika: ANDREA MONTOVOLI? #GFVIP - Ilaria80331314 : RT @blackburneyesss: Io non aspetto altro che Andrea Montovoli. Quanto manchi su questi umili schermi ???????? #GFVIP -