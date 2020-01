Alcol e guida, accordo Viminale-Anci per strade più sicure: polizia municipale fuori dalle discoteche e etilometri usa e getta (Di giovedì 9 gennaio 2020) La tragedia sul Ponte Milvio a Roma, i 7 turisti tedeschi travolti in Valle Aurina. I morti sulle strade in aumento nell’ultimo anno. Dalla cronaca, dall’allarme sociale rilevato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, nascono le iniziative del Viminale per dare – in accordo con l’Anci – poteri preminenti nella polizia stradale ai vigili urbani nelle città principali e per spingere le prefetture a mappare i luoghi più a rischio incidenti per predisporre controllo adeguati. L’intesa con i sindaci, firmato da Lamorgese e il presidente dell’Anci Antonio Decaro, assegna alle polizie municipali un ruolo preminente nello svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione degli incidenti. Nell’immediato la novità riguarderà le 14 città metropolitane ed i capoluoghi in grado di organizzare i servizi, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

