Addio di Harry e Meghan alla Family, via anche dal Madame Tussauds. E l’account Instagram li ignora (Di giovedì 9 gennaio 2020) La rottura sembra ormai irreparabile. Harry e Meghan hanno deciso di diventare cittadini britannici (quasi) come gli altri. Dopo l’annunciato Addio alla famiglia reale dovranno andare a lavorare ma – e pare sia questo il motivo della rottura – recupereranno anche un po’ di privacy. Sebbene tutti i tabloid inglesi parlino del disappunto della regina Elisabetta II per una decisione che non le sarebbe stata neppure comunicata preventivamente, le contromosse sarebbero già iniziate. Meghan Markle & Prince Harry’s wax figures have been removed from the Madame Tussauds royal Family display following their announcement to step back as senior Royals. pic.twitter.com/mPx5lUjUXp— POP TEA (@THEPOPTEA ) January 9, 2020 La notizia che fa sorridere, ma ha anche già scatenato i social, è la scomparsa delle statue della coppia dalla famosa sala regale dell’altrettanto famoso ... Leggi la notizia su open.online

antoguerrera : ?? Brexit, il Regno Unito dice addio al programma Erasmus+ ?? Il mio racconto del voto del Parlamento ieri notte, p… - giornalettismo : La regina #Elisabetta non ha apprezzato il passo di #HarryeMeghan e ha fatto sapere, in una nota, che il processo r… - nani_skatz : RT @euronewsit: Harry e Meghan, la Regina scopre dalla tv l'addio alla Casa reale -