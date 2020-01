Vittoria Puccini esagerata: sensuale con top di pelle stupisce i fan [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Vittoria Puccini è una delle attrici più complete e amate del panorama artistico italiano. Attualmente è al cinema con “18 regali” insieme a Benedetta Porcaroli ed è anche protagonista dell’ultimo video di Ultimo. Oggi la vediamo in uno scatto decisamente provocante realizzato per un servizio dedicato all’attrice dalla rivista “Grazia”. pelle nera e seno in mostra In questo scatto viene fuori tutta la bellezza naturale di Vittoria Puccini. Viso pulito, occhi da cerbiatta e seno in primo piano: una vera dea. L'articolo Vittoria Puccini esagerata: sensuale con top di pelle stupisce i fan FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

