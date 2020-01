Rita Pavone: «Matteo Salvini mi difende? Gli dico ‘grazie’ come lo dicevo a Palmiro Togliatti» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) «come diceva Charlie Chaplin, preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro», così Rita Pavone risponde alle critiche di chi non gradisce la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Chiamata in extremis da Amadeus tra i big del Festival, a 48 anni dalla sua ultima performance, la cantante è al settimo cielo: gli attacchi per le sue posizioni sovraniste pro Matteo Salvini non la toccano. «Ho 74 anni, ma la mia voce non l’ha ancora capito. Se non mi guardo allo specchio non me lo ricordo neanche io. E dato che il tempo non si è accorto dell’errore, io vado per la mia strada. L’età anagrafica è solo per la carta d’identità e tutti hanno diritto di dimostrare le loro capacità» ha detto all’ANSA ... Leggi la notizia su urbanpost

