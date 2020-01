Paola Ferrari, il consiglio al veleno a Diletta Leotta per Sanremo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paola Ferrari si dimostra ancora una volta senza peli sulla lingua. È stata ospite del programma Un giorno da pecora e si è lasciata andare ad un commento sprezzante nei riguardi della “collega” Diletta Leotta al Festival di Sanremo. Tra le due sembra proprio non riuscire ad esserci una tregua. Paola Ferrari, la critica al vestito di Diletta Leotta Diletta Leotta sarà al Festival di Sanremo per una sera, come co-conduttrice, al fianco di Amadeus e questo sta attirando l’attenzione di molti. Nello specifico, Paola Ferrari, ospite di Un giorno da pecora, ha lanciato una frecciatina contro la giornalista, dandole un suggerimento: “L’unico consiglio che posso darle è di indossare un vestito migliore dell’ultima volta, quando sembrava una tenda damascata”. Parole veramente forti e a dir poco polemiche, sopratutto da una donna ad un’altra. Ma, a quanto pare, questa frase nasconderebbe ... Leggi la notizia su thesocialpost

LegaSalvini : PAOLA FERRARI APPOGGIA L’AZIONE DI TRUMP IN IRAN: 'FINALMENTE QUALCUNO CON LE P...' - zazoomnews : Paola Ferrari punge Diletta Leotta- Perché a Sanremo lei e non io? E più bella! - #Paola #Ferrari #punge #Diletta - matildeiannello : RT @gigifabbri: #Guerra Vorrei dire alla pseudo giornalista Rai Paola Ferrari che ammira il sig. Trump che stanotte l'Iran ha cominciato l… -