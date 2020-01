Nuova Terra abitabile, lo scienziato: “Gli alieni esistono” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nuova Terra abitabile, parla uno degli scienziati che ha contribuito alla meravigliosa scoperta. “Ci scommetto: da qui a 10 anni avremo prove di forme di vita extraterrestre”, ammette il ricercatore. Nuova Terra abitabile, parla uno degli scienziati che ha preso parte alla clamorosa ricerca. Si tratta di Giovanni Covone, docente di sstronomia e astrofisica che … L'articolo Nuova Terra abitabile, lo scienziato: “Gli alieni esistono” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

marussig : Forte terremoto profondo di magnitudo 5.3 in Papua Nuova Guinea: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone c… - raissa_r5 : RT @Sarinski_: Tutti dicono che la prima cena, che di solito sono due pizze per terra, nella nuova casa sia magica: noi stavamo litigando e… - Famiglia_Nuova : ?? a Caprino Bergamasco la nuova casa Terra Blu: un appartamento come luogo spazio tempo dell’accoglienza. Un’accogl… -