Montesarchio, brutta esperienza per Lombardo: paura per il centrocampista (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontesarchio (Bn) – E’ durata appena otto minuti la partita di Pasquale Lombardo, esperto centrocampista esterno del Montesarchio che, in occasione della sfida in trasferta di domenica scorsa sul campo della Viribus Somma, è stato protagonista, suo malgrado, di una brutta disavventura. Infatti, l’atleta sannita in un normale azione di gioco è stato colpito in pieno viso da una pallonata scagliata con forza da un avversario. Lombardo è caduto a terra perdendo completamente i sensi. Sgomento e paura da parte dei compagni e dei presenti sul rettangolo di gioco. Sono stati attimi concitati, insomma, anche perché il giocatore montesarchiese non dava segni di ripresa. Soccorso immediatamente dai sanitari e dai propri dirigenti accompagnatori, Lombardo è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Nola dove è stato sottoposto ad una tac, per via del trauma ... Leggi la notizia su anteprima24

