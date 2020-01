Minaccia col taser il rivale in amore a Sanremo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli L'uomo, che è stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate e porto abusivo di oggetto atto ad offendere, ha dichiarato di avere sfoderato l'arma, sentendosi in pericolo, dopo essere stato accerchiato da due persone Ha Minacciato il rivale in amore col taser, la classica pistola elettrica, che invece di sparare proiettili, emette scariche in grado di paralizzare i movimenti del soggetto colpito, facendone contrarre i muscoli. Protagonista è un uomo di 52 anni, che è stato denunciato dalla polizia con le accuse di minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La lite si è consumata, in via Manzoni, a Sanremo, a pochi passi dal teatro Ariston. Tutto ha inizio quando il cinquantaduenne incontra per strada il rivale, quest’ultimo è in compagnia di un amico. Forse c’è pure una terza persona, ma al momento non è confermato. Inizia la ... Leggi la notizia su ilgiornale

matteosalvinimi : Mentre Bonaccini del PD fa drammi e minaccia querele se gli arriva un commento che non gli piace, @BorgonzoniPres,… - m_pupita : RT @matteosalvinimi: Mentre Bonaccini del PD fa drammi e minaccia querele se gli arriva un commento che non gli piace, @BorgonzoniPres, non… - fulvalag : RT @matteosalvinimi: Mentre Bonaccini del PD fa drammi e minaccia querele se gli arriva un commento che non gli piace, @BorgonzoniPres, non… -