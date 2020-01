Milan, Trevisani contro Suso: «Non giocherebbe in nessuna big» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Riccardo Trevisani non risparmia critiche a Suso: ecco le dichiarazioni dell’opinionista Sky sull’attaccante del Milan Riccardo Trevisani, telecronista e opinionista degli studi di Sky Sport, ha analizzato i problemi del Milan, incarnati nei limiti di Suso. Ecco le sue parole. «Non giocherebbe in nessuna delle grandi squadre perché è un giocatore normale che non ti cambia una squadra da Champions League. Non giocherebbe nella Juventus, nell’Inter, nella Roma, nella Lazio, nel Napoli e nell’Atalanta. Ilicic è 3 categorie più su dello spagnolo. Non c’è margine per vedere un Milan Suso-dipendente». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: #Trevisani: '#Suso sofferente nel giocare con #Ibrahimovic. Lo lascerei in panchina' - PianetaMilan : #Trevisani: '#Suso sofferente nel giocare con #Ibrahimovic. Lo lascerei in panchina' - IvanFalanga : Se segna il milan, addirittura Ibra, vi prego non fate quelle urla da idioti. #trevisani #leleadani ... -