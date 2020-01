Meteo, il 2019 chiude il decennio più caldo di sempre: i dati record (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con il 2019 si chiude il decennio più caldo di sempre. Cambia il Meteo, cresce il calore a causa del surriscaldamento globale, scopriamo i dati da record E’ stato un 2019 da record, soprattutto se si parla di cambiamenti climatici. Sono state numerose le proteste, anche in Italia, per cercare di fermare questo fenomeno rivelatosi … L'articolo Meteo, il 2019 chiude il decennio più caldo di sempre: i dati record proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

