LIVE Sport, Atp Cup, Dakar e le news dell’8 gennaio in DIRETTA: Alonso 8° dopo 100 km nella Dakar, Australian Open 2020 ok (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 8 gennaio: orari e programma 9.55 Dakar – Al km 243 tra le moto comanda l’australiano Price, in sella alla KTM, con 1’41” di vantaggio sull’argentino Benavides (Honda) e 1’55” sul cileno Cornejo Florimo (Honda). Ha perso posizioni lo statunitense Brabec, quinto a 2’50” dalla vetta. 9.37 TENNIS – L’Australian Open di tennis andrà in scena (20 gennaio – 2 febbraio): è questa la notizia che arriva da Melbourne, riportata da La Gazzetta dello Sport di stamane. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.15 Dakar – Fernando Alonso è passato al rilevamento del km 108 ed è ottavo a 8’00” dal francese della Mini Peterhansel tra le auto. E’ cambiata infatti la classifica, con il 13 volte campione della Dakar che precede di 8″ Terranova ... Leggi la notizia su oasport

