Lille-Amiens, Coupe de la Ligue: formazioni, pronostici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lille-Amiens è una partita valida per i quarti di finale della Coupe de la Ligue, si gioca allo stadio “Pierre Mauroy” alle 21.05: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. Lille – Amiens mercoledì ore 21:05 Il Lille dopo un avvio di stagione molto complicato anche per via delle numerose cessioni estive, è riuscito a rialzarsi e con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Ligue 1 del 2019 è risalito fino al quarto posto, con la possibilità di lottare per una nuova qualificazione alla Champions League, dopo quella sorprendente della scorsa stagione. Il grave infortunio al talentuoso trequartista Yazici non sarà d’aiuto, ma l’allenatore Galtier conta di tornare a disporre del talento di Tim Weah, che ha saltato gran parte del girone d’andata per infortunio. Il migliore è stato l’attaccante Osimhen, che sarà ... Leggi la notizia su ilveggente

Deepnightpress : #Lille-#Amiens France #CoupedelaLigue 08-01-2020: il pronostico - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Lille-#Amiens, le probabili formazioni: #Galtier punta la semifinale - sportnotizie24 : #Lille-#Amiens, le probabili formazioni: #Galtier punta la semifinale -