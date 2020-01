Le coppie di Amici 19: è amore tra un cantante e una ballerina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La scuola di Amici 19 è tornata super attiva dopo le vacanze natalizie. Le lezioni sono riprese così come gli appuntamenti con il day time. E mentre la gara con il talent show di Maria De Filippi va avanti, i giovani concorrenti iniziano ormai a conoscersi sempre meglio. Ad Amici sono infatti nati dei rapporti di Amicizia bellissimi ma non solo! Ebbene sì, tra una lezione e l’altra, tra i banchi del programma di Canale 5 sboccia anche l’amore. In questo caso specifico dovremmo anche dire tra una lezione di canto ed una di ballo visto che si tratta di un cantante ed una danzatrice. Curiosi di sapere di chi si tratta? Amici 19, sboccia l’amore tra i banchi del talent show: Skioffi pubblica il bacio con… Da questo titoletto lo avrete sicuramente capito. Il cantante di Amici 19 in questione è proprio Skioffi. L’artista pare aver fatto davvero breccia ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

