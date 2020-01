Le 3 anime fashion di Benedetta Porcaroli (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In GucciIn GucciIn GucciIn GucciIn Tommy HilfigerIn GucciIn GucciIn GucciIn DiorIn GucciIn Miu MiuAll’inizio di questo secondo decennio degli anni 2000, nel confusionario e inafferrabile mondo dello spettacolo, una sola frase sembra definire chi riesce ad affermarsi al suo interno: il talento non è nulla (o quasi), senza carisma. E di mezzi per mostrarlo al mondo, per fortuna o necessità, ce ne sono sempre di più, a partire dall’onnipresenza dei social: in Italia, tra le giovani star più gettonate del momento c’è senza dubbio la ventunenne Benedetta Porcaroli, che con il suo «je ne sais quoi» sta conquistando sia le piattaforme tradizionali, ovvero il piccolo e il grande schermo, che una lunga schiera di seguaci su Instagram. Protagonista dell’acclamata serie televisiva Baby, firmata Netflix, in questi giorni l’attrice romana è in tutte le sale con il ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Le 3 anime fashion di Benedetta Porcaroli - animekidz3 : Anime Naruto Action Figure 23cm #animekidz #fashion #otaku -