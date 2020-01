Lapo Elkann: dopo l’incidente quasi mortale, mette all’asta i suoi vestiti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’incidente pare lo abbia cambiato, Lapo Elkann è un uomo nuovo e ha deciso di spendersi per il sociale. Per questo ha organizzato un’asta di alcuni dei suoi outfit più iconici e desiderati dagli appassionati, il cui guadagno andrà in beneficenza. L’incidente gli ha cambiato la vita L’ultimo incidente stradale a Tel Aviv in cui il giovane ereditiere ha seriamente rischiato di morire, lo ha cambiato nel corpo e nell’anima. Ha capito di voler dedicare “il mio tempo, il mio cuore e le risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus”. In collaborazione con Vestiaire Collective, ha messo all’asta alcuni pezzi iconici del suo armadio. Il ricavato di questa iniziativa sarà interamente devoluto alla Fondazione LAPS per aiutare coloro che “hanno i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di ... Leggi la notizia su velvetgossip

