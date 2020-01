La storia dei 10.000 cammelli condannati a morte in Australia perché «bevono troppa acqua» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tra le richieste di verifica abbiamo quella relativa all’articolo de La Stampa dell’otto gennaio 2020 dal titolo «Australia, 10.000 cammelli verranno uccisi dai cecchini in elicottero: “bevono troppa acqua”». Secondo quanto riportato nel pezzo, l’abbattimento dovrebbe durare cinque giorni e la richiesta arriverebbe dagli abitanti del posto perché gli animali invadono le loro proprietà private in cerca di acqua. Nel pezzo si riportano le dichiarazioni del governo locale di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (AYP) che riporta casi di cammelli che abbattono le recinzioni , entrano nelle case e cercano l’acqua ovunque. Un disagio che avrebbe portato alla decisione più drastica da parte dei leader aborigeni locali. Nella pagina Facebook ufficiale del governo locale «APY Lands – Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara» troviamo il comunicato stampa ... Leggi la notizia su open.online

