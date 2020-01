La nonna scambia l’insetticida per spray per la tosse: muore la nipote di 17 mesi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un errore che si è rivelato fatale, quello che ha portato alla morte una bambina di soli 17 mesi. Accade in Colombia e la storia della bambina lascia tutti senza parole. La bambina muore per avvelenamento e per mano della nonna. La piccola era figlia di una coppia giovanissima e alle prime armi: la madre, una ragazza di 19 anni e il marito, di 24 anni. Un vero e proprio dramma, quello che ha avuto luogo nel distretto colombiano di El Cañito, giurisdizione del comune di Toluviejo. La bambina, figlia unica, è morta in seguito ad un errore della nonna. Un errore che ha commesso la nonna della vittima, che si è rivelato fatale. Infatti la donna ha scambiato il contenitore dell’insetticida con quello di uno spray per curare il mal di gola e la bambina, dopo averlo ingerito, muore sul colpo per avvelenamento. Pare che il contenitore fosse effettivamente quello di un medicinale, ma al suo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

