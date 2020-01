Iran, precipita aereo ucraino subito dopo il decollo, nessun superstite: 177 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un Boeing 737 della Ukaine Airlines è precipitato dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 177 persone, di cui 168 passeggeri e nove membri dell’equipaggio: nessun superstite. Il Consiglio di Sicurezza dell’Ucraina ha comunicato che 11 cittadini ucraini, di cui 9 membri dell’equipaggio, sono morti nell’incidente aereo. A bordo dell’aereo erano inoltre presenti 82 cittadini Iraniani e 63 canadesi, rende noto il governo ucraino. Secondo quanto dichiarato all’agenzia di stampa Irna dal funzionario del ministero delle Infrastrutture stradali Iraniano, Qassem Biniaz, gran parte dei passeggeri a bordo erano Iraniani. #Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem tv) January 8, 2020 Le cause ... Leggi la notizia su open.online

