Iran, Khamenei: attacco missilistico uno schiaffo in faccia a Usa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Qom, 8 gen. (askanews) – Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’ayatollah Ali Khamenei che alla televisione Iraniana ha definito l’attacco missilistico “uno schiaffo in faccia” agli Stati Uniti. “Quello che è successo è importante ma l’azione militare non è sufficiente” ha detto la Guida suprema Iraniana aggiungendo: “Gli Stati Uniti devono lasciare la regione perchè portano distruzione”. “Voi avete tagliato la mano di Soleimani dal suo corpo, noi taglieremo il vostro piede dalla regione”, ha rincarato la dose il presidente Iraniano Hassan Rohani, citato dai media Iraniani. Pronta è arrivata la risposta di Israele. “Chiunque provi ad attaccarci, riceverà il colpo più duro” ha tuonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha ribadito “il totale appoggio” alla decisione ... Leggi la notizia su notizie

