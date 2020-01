In vasca con sigaro e whisky. Il video allucinante del candidato leghista in Calabria Alfio Baffa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il pittoresco incombe e il primo al traguardo della farsa. Eccolo: Alfio Baffa da Corigliano calabro, in corsa per uno scranno al consiglio regionale della Calabria messo in lista dalla Lega. Roba che se lo vede Alberto da Giussano lo insegue a colpi di spadone. Guardatelo: nudo, immerso nella vasca da bagno - idromassaggio va da sé - con il sigaro e un bicchierozzo di whisky. Uno spot, questo, che fa più danno dei 49 milioni di euro di rimborsi che la Lega deve restituire. Baffa saluta i suoi amici del “gruppo revenge porn”, dopo essere stato, assicura, alla manifestazione del Capitano leghista a Roma, a piazza San Giovanni.Come quei malavitosi che si atteggiano a Vito Corleone, dopo essersi sciroppati mille repliche del Padrino, così questo sgangherato candidato si fa caricatura di una già logora caricatura: quella di Cetto La Qualunque, il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

