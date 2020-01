Il ritorno di Guaidó è un autogol di Maduro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “A Maduro se le salió el tiro por la culata”. Popolarissima in spagnolo, la metafora della pallottola che scoppia in faccia allo sparatore è usata da Nelson Bocaranda per spiegare al Foglio quello che è successo tra domenica e martedì a Caracas. Bocaranda è il giornalista famoso per aver anticipato Leggi la notizia su ilfoglio

ritorno Guaidó Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ritorno Guaidó