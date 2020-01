Il Paradiso delle signore spoiler 13-17 gennaio: Angela si licenzia, Federico di fronte una scelta (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore sono davvero molto ricchi e interessanti. Al centro dell’attenzione ci sarà Marta che, purtroppo, apprenderà di aver perso il bambino. Questa, però, non sarà l’unica tragedia. Anche Federico apprenderà, per errore, la verità sulle sue condizioni di salute. Tra Adelaide e Umberto, invece, sarà dichiarata guerra, anche se, grazie all’aiuto di Vittorio, potrebbero esserci dei riavvicinamenti. Infine, Angela, stanca delle pressioni di Adelaide, deciderà di prendere una drastica decisione sul suo futuro. spoiler Paradiso delle signore 13 e 14 gennaio: la tragedia e la vendetta La puntata di lunedì 13 gennaio del Paradiso delle signore, secondo gli spoiler, sarà incentrata su Marta e sulla perdita del suo bambino. A seguito del malore, infatti, scoprirà che il feto non ce l’ha fatta e ne sarà devastata. ... Leggi la notizia su kontrokultura

