Frontex:2019, -41% sbarchi Med centrale

Nelil numero d'ingressi irregolari nell'Unione Europea è stato il più basso dal 2013. Lo comunica. Gli ingressi sono stati "poco più di 139 mila", il 6% in meno del 2018 e il 92% in meno del record toccato nel 2015 Lungo la rotta del Mediterraneo,sono stati rilevati 14 mila migranti irregolari giunti nella Ue, il 41% in meno rispetto al 2018. Sulla rotta del Mediterraneo occidentale, gli ingressi sono stati 24 mila, il 58% in meno sul 2018.(Di mercoledì 8 gennaio 2020)